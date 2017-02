Both the Prince George Judo Club and the Hart Judo Academy each finished

with nine medals, including three gold, at the Judo BC Youth Championships in Abbotsford.

P.G. Judo Club (results below)

U14:

Fallon Jones bronze -48 kgs

Kyra Edgson silver -63 kgs

U16:

Tami Goto gold-48 kgs

Sydney Edgson bronze -57 kgs

U18:

Tami Goto gold -48 kgs

Ryan Russell bronze -60 kgs

Branden Edwards gold -66 kgs

U21:

Taylor Schaus bronze -55kgs

Ryan Russell bronze -60

Hart Judo Academy (results below)



Gold

Asher Young U16 -42 kgs

Ioan Frizzell U18 -50 kgs

Maxwell Young U18 -55 kgs

Silver

Ioan Frizzell U16 -50 kgs

Maxwell Young U21 -55 kgs

Bronze

Gabriel Paterson U16 -42 kgs

Isaac Kamstra U16 -50 kgs

Asher Young U14 -42 kgs

Matthias Schenk U18 -55 kgs